الأمر مرهون بأجندة كاف.. البدري يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إنه حتي الآن لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن معسكر الفراعنة خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن كافة الأمور ستتضح عندما يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد أجندة شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وخلال تصريحات صحفية، قال البدري إنه بعد إعلان كاف الأجندة الدولية فسيتم تحديد احتياجات المنتخب خلال المرحلة المقبلة واختيار أفضل السيناريوهات المطروحة لكل الحالات المتوقع حدوثها لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.

وأضاف مدرب منتخب مصر، أن كل الحلول مطروحة للتغلب على تلك الظروف الاستثنائية الصعبة، مشددًا على أنه حتى الآن لم يتم التأكيد على اتخاذ أي قرار ومن يتحدث عن إلغاء ودية شهر أكتوبر فهو أمر ليس مسلما به وتحقيقه مرهون ببعض الأمور والأشياء التي تتماشي مع مصلحة اللاعبين.

جدير بالذكر أن البدري قاد المنتخب الوطني للتعادل في مباراتي كينيا وجزر القمر بالجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.