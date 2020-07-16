"بتتريق على قائد الزمالك التاريخي؟" .. الغندور يوجه رسالة لشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استنكر خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" وقائد الأبيض الأسبق سخرية محمود عبدالرازق "شيكابالا" زميله السابق بسبب الخلاف الذي نشب بينهما.

وقال الغندور في لايف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عيب شيكابالا تكلمني بالطريقة ديه أكبر منك بـ17 عاماً وكنت قائدك في الزمالك".

وأضاف: "بتتريق على قائد الزمالك التاريخي شكراً يا عم شيكابالا، أنا أكتر واحد ساندتك وهدفى فقط إن نجوم الزمالك تظهر على قناته لزيادة نسبة المشاهدة والإعلانات ما قلتش حد يطلع معايا أنا".

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وتردد ظهور "شيكابالا" المتواجد حالياً في معسكر الزمالك ببرج العرب مع ميدو في برنامجه الجديد؛ لينتقد الغندور خروج قائد الأبيض مع المعسكر للتسجيل في قناة أخرى غير قناة ناديه قبل أن يرد الأباتشي.

وسخر "شيكابالا" مما كتبه الغندور عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام" .

ونشر شيكابالا فيديو وهو يتابع برنامج ميدو "ليشير إلى عدم وجوده في الحلقة" وقال في الفيديو: "الساعة 11 ونص ومفيش بندق وأكل فستق".

ويعد اسم "بندق" هو لقب خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق.