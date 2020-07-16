"ياعم أهدى شوية".. ميدو يهاجم الغندور وشيكابالا يسخر بـ "فستق"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هاجم نجم الزمالك الأسبق أحمد حسام "ميدو" خالد الغندور قائد الأبيض عبر برنامجه "أوضة اللبس" بسبب محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وتردد ظهور "شيكابالا" المتواجد حالياً في معسكر الزمالك ببرج العرب مع ميدو في برنامجه الجديد الذي يُبث عبر قناة "النهار" لينتقد الغندور تصرف نجم الزمالك الحالي.

وقال الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لاعيبة الزمالك بتروح قنوات أخرى ويتم الموافقة عليها وتخرج من المعسكر وهي لسه لم تظهر في قناة النادي وعلامة استفهام كبيرة بالنسبة لي"، قبل أن يقوم بحذفه سريعاً.

ورد "ميدو" عبر برنامجه واستنكر ما كتبه الغندور قائلاً :" أنا مدرب كرة قدم ولا يمكن أن أطلب خروج شيكابالا من المعسكر للتسجيل معي فهو ليس هاوياً وإدارة الزمالك لا تضم مجموعة من الهواة".

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ووجه ميدو رسالة للغندور قائلاً :"مشيت ورا الاشاعات كعادتك ياعم أهدى شوية".

من جهته سخر "شيكابالا" من ما كتبه الغندور عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام" .

ونشر شيكابالا فيديو وهو يتابع برنامج ميدو "ليشير إلى عدم وجوده في الحلقة" وقال في الفيديو :" الساعة 11 ونصف ومفيش بندق وأكل فستق".

ويعد اسم "بندق" هو لقب خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق .