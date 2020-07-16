بسبب "أنصاري بالملايين ومش هيسبوك".. الخطيب يتهم مرتضى بإشاعة الفوضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن وريهام حمدي:
تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن شخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر ببلاغ جديد إلى النائب العام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حمل الرقم 11 .
وأصدر الأهلي بياناً رسمياً قال فيه إن رئيس الزمالك رد على بلاغ محمود الخطيب للجهات القضائية وهدد أنه في حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره وهم بالملايين لن يصمتوا في إشارة لإشاعة الفوضى في بلد سيادة القانون.
وقال الخطيب في بلاغه، إن رئيس الزمالك تجاوز في حقه وأسرته ووجه إليه ألفاظا غير لائقة واتهامات باطلة؛ سواءً بالتصريح أو التلميح وزاد في تطاوله بما يعف اللسان عن ذكره ردًا على قيام رئيس الأهلي بتقديم بلاغات سابقة إلى معالي النائي العام.
وأضاف الأهلي في بيانه أن محمود الخطيب تقدم بـ"إسطوانة مدمجة" تضمنت تجاوزات رئيس الزمالك التي فاقت كل الحدود، وعلى كل المستويات وتركت علامات استفهام عديدة في اتجاهات مختلفة؛ بسبب الصمت غير المبرر تجاه كل ما يرتكبه من جرائم سب وقذف وخوض في الأعراض وتشويه سمعة العائلات.
وطالب رئيس الأهلي بحقه المشروع وعائلته، بل وحقوق كل المصريين الذين يسيئ إليهم ما يأتي على لسان رئيس الزمالك، ويتنافى مع قيم المجتمع المصري والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وقال منصور في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "اتقِ الله يا خطيب في مصر، بالضغط اللى عمال تعمله، مضيفًا: إيه النتيجة يعني من الضغط ده؟، إن هيترفع عني الحصانة زى ما بتقول وحبس مرتضى؟، في مجلس نواب محترم".
وواصل: "حتى لو وصلت للنتيجة ديه فاكر أنصاري اللى بالملايين هيسبوك؟، ما أعتقدش".
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وكان محمود الخطيب أرسل خطابا للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسؤوليها؛ مطالبًا بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك.
ولكن مصادر مطلعة باللجنة التشريعية بمجلس النواب، قالت لمصراوي إن اللجنة لن تنظر في طلب رفع الحصانة الذي تقدم به محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد النائب مرتضى منصور، فمن الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة أن يكون الطلب مقدمًا من إحدى الجهات القضائية، منها النائب العام أو المدعي العام العسكري.
وتبادل محمود الخطيب ومرتضى منصور البلاغات على خلفية الفيديو؛ ليقرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام التحقيق في بلاغ رئيس الأهلي؛ لتستدعيه النيابة العامة وتستمع إلى أقواله.
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