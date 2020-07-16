باستثناء 2022.. كاف يعلن: إقامة منافسات أمم أفريقيا في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عبد المنعم باه سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إن بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2023 المقرر أن تستضيفها كوت ديفوار ستقام في الصيف بين شهري يونيو ويوليو.

كان توقيت المسابقة موضع تكهنات بعد أن صرح أحمد أحمد رئيس كاف في يونيو الماضي، أنها ستقام في عام 2023 دون تحديد الفترة التي ستلعب فيها البطولة.

وخلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال باه: "اعتبارًا من اليوم، تقرر تنظيم بطولة كأس الأمم 2023 بين شهري يونيو/ يوليو، وللتوضيح، قررنا أن نلعب في جميع بطولات كأس الأمم في تلك الفترة".

Advertisements

ومن المقرر أن تُلعب بطولة أمم أفريقيا 2021 في شهر يناير المقبل من عام 2022 بدولة الكاميرون بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وأضاف باه: "نسخة 2022 التي ستقام في دولة الكاميرون ستكون في الفترة بين شهري يناير وفبراير وذلك بناء على طلب السلطات الكاميرونية".

وأتم قائلا: "حتى الآن لم نحصل على أي طلب للتأجيل من الجانب الإيفواري، لكن لا يجب استبعاده بسبب الرطوبة التي تعانى منها الدولة خلال شهر يونيو".