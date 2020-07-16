أبو ريدة يوضح موقفه من انتخابات الجبلاية.. واستضافة مصر لنهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال هاني أبوريدة الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد الأفريقي للعبة، إنه تواصل مع أحمد أحمد رئيس الكاف لدعم ملف مصر لاستضافة المباريات النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واعتذرت الكاميرون عن استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب سوء الأوضاع الصحية في مدينة ديوالا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وخلال تصريحات إذاعية لراديو مصر، قال أبو ريدة: "تواصلت مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كما تواصلت مع أحمد أحمد رئيس الكاف ومسئولي لجنة الطوارئ، وتم التقدم بملف استضافة مصر لمباريات دوري الأبطال، نمتلك إمكانيات كبيرة، وسبق لنا تنظيم بطولات كبرى وخروجها بشكل رائع ومنظم".

وبسؤاله عن تداول اسم دولة الإمارات ضمن الدول المرشحة لاستضافة مباريات دوري الأبطال، قال: "لم يصلنا عرض رسمي، دولة الإمارات لها كل الاحترام والتقدير وهي دولة شقيقة ونوجه لها الشكر على دعمها ومساندتها الدائمة".

وعما إذا كان هناك حساسية من ترشح المغرب لاستضافة البطولة خاصة وأنها منوطة بتنظيم مباريات نصف نهائي ونهائي كأس الكونفدرالية، قال رئيس الجبلاية السابق: "المنافسة بيننا شريفة، لا يوجد حساسية أو غيره".

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وعن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة، قال: "كل شئ له وقته، والانتخابات لها حساباتها، لا يهمني من يفوز، الأهم هو تواجد العناصر الكفء لدفع عجلة المنظومة الرياضية إلى الأمام".

وتابع أبوريدة: "انتخابات لمدة سنة أو أربع سنوات سيكون لها اشتراطات معينة، بالنسبة لي ليس هناك فرق، لكن لابد أن يتم وضع الكيفية التي سيتم التعامل على أساسها فيما بعد حتى لا يحدث خرق للقانون".

وواصل: "بناء على اللائحة التي تعكف عليها حاليًا اللجنة الخماسية وسيصدق عليها الاتحاد الدولي (فيفا) سيتم حسم قراري حول الترشح لمدة سنة أم الانتظار".

وبسؤاله إذا عاد إلى كرسي رئاسة الجبلاية وتجنب الأخطاء التي ارتكبها، قال عضو تنفيذي الكاف: "هناك كلام يتم ترديده بدون سند، أية أخطاء؟ في عهدي تضاعفت ميزانية الاتحاد، وصلنا إلى نهائي أمم أفريقيا بعد غياب لفترة عن التأهل للنهائيات، وصلنا إلى كأس عالم بعد غياب 30 عامًا، كما نظمنا بطولة أمم أفريقيا بشكل جيد".

وأتم أبوريدة حديثه قائلا: "في حالة فوزي برئاسة اتحاد الكرة، سأدعم الجبلاية بـ3 أو 4 وجوه جديدة".