إنجلترا تواجه ويلز وديًا في أكتوبر المقبل

قرر الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إقامة لقاء ودي مع نظيره الويلزي بملعب ويمبلي يوم 8 أكتوبرالمقبل، بعد اتفاق بين الاتحادين الإنجليزي والويلزي.

وستكون هذه المباراة الأولى على الملعب اللندني الشهير، منذ بدء انتشار وباء كورونا والذي أدى الى إلغاء مواعيد رياضية

عدة وتعليق أخرى، أو تأجيل بعض الأحداث الكبيرة المقررة، ومنها نهائيات كأس أوروبا 2020.

وسوف تقام المباراة بدون جمهور، ضمن التدابير والتباعد الاجتماعي المعمول به في ظل فيروس كورونا.

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من المقرر ان يسبق المباراة الودية

امام ويلز، مباراتان للمنتخب الإنجليزي ضمن مسابقة دوري الأمم على الملعب ذاته، مع بلجيكا يوم 11 أكتوبر، و الدنمارك بعد ثلاثة ايام وبالتحديد 14 من نفس الشهر.

والمعروف ان المنتخب الويلزي يخوض لقاءين في دوري الأمم، ضد إيرلندا في 11 أكتوبر، وبلغاريا في 14 منه.

وتنطلق فعاليات المنتخبات الأوروبية في نسختها الثانية اعتبارا من سبتمبر المقبل.