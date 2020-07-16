وزير الرياضة يلتقي رؤساء برلمان الشباب على مستوى الجمهورية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، مع الشباب رؤساء ووكلاء برلمان الشباب من جميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للحديث حول مجموعة من الملفات المتعلقة بدور برلمان الشباب داخل المجتمع، والمبادرات والبرامج المنتظر تقديمها من الشباب أعضاء البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وفى مستهل حديثه، أكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل الذى تقدمه الوزارة لبرلمانى الطلائع والشباب اللذان يعملان على تأهيل وإعداد وتثقيف النشء والشباب سياسياً، وتوعيتهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن، مشيراً إلى أن الوزارة تتنظر الكثير من أعضاء برلمان الشباب من حيث مواجهة المشكلات والتحديات وطرح الحلول البناءة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي عن توجه الوزارة للتوسع في الشعب البرلمانية في المحافظات، والعمل على نشر تجربة برلمان الشباب داخل الأندية الرياضية بالتنسيق مع المعنين عن تنفيذ البرلمان في الوزارة ومديريات الشباب والرياضة، مشيراً إلي استقبال الوزارة لكافة المقترحات والطلبات المقدمة من قبل أعضاء برلمان الشباب، والعمل على دراستها، وتنفيذ ما يمكن منها.

ولفت الوزير إلي أهمية سلسلة اللقاءات الحوارية التي تعقدها الوزارة خلال الفترة الراهنة للتوعية بأهمية المشاركة

في انتخابات مجلس الشيوخ، وبمشاركة أعضاء برلمان الشباب من جميع المحافظات، وبحضور أساتذة متخصصين ومسئولين للتحاور "أون لاين" حول أهمية قانون انتخابات مجلس الشيوخ وأدواره وشروط الترشح.

وفى هذا السياق، كشف وزير الشباب والرياضة عن دراسة الوزارة لتنفيذ نموذج محاكاة لمجلس الشيوخ لاستعراض المناقشات والأدوار التي يقوم بها، ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيله بعد بلورة الفكرة بشكل كامل متضمنة الرؤية والأهداف العامة والعدد المستهدف، وذلك في إطار نهج الوزارة نحو إعداد وتأهيل الشباب وتنمية وعيهم السياسي.

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واستمع الدكتور أشرف صبحي إلى جميع مداخلات رؤساء ووكلاء برلمان الشباب المشاركين في اللقاء تمثلت أبرزها في "المشاركة الإيجابية لأعضاء برلمان الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال مبادرة "طرق الأبواب" ومبادرة "الكلمة كلمتك"، وتكثيف البرامج التدريبية التأهيلية لأعضاء البرلمان والمنفذة أون لاين، إنشاء حاضنات صناعية للشباب، إقامة صالون ثقافي برلماني داخل كل محافظة، تنفيذ منتدى حواري لشباب الصعيد، إقامة دورى رياضي

لأعضاء برلمان الشباب"، بالإضافة إلى عرض بعض الاحتياجات المطلوبة بعدد من مراكز الشباب في مختلف المحافظات.

وفى معرض حديثه، أوضح الدكتور أشرف صبحي تبني الوزارة للمبادرات التي يطرحها أعضاء برلمان الشباب، والعمل على دراستها من كافة الجوانب وتحديد آليات تنفيذها على أرض الواقع تمهيداً للبدء في تطبيقها ومنها مبادرة "طرق الأبواب" ومبادرة "الكلمة كلمتك"، واللتان تم طرحهما خلال اللقاء، مشيراً إلى التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية مشاركة أعضاء برلمان الشباب في عملية الرقابة والمتابعة والرصد في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وطالب الوزير من أعضاء برلمان الشباب العمل علي دراسة تكوين لجنة رياضية تضم عدداً من شباب البرلمان في كل محافظة، وتقترح البرامج والأنشطة الرياضية المطلوب تنفيذها لأعضاء البرلمان على أن تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ، مشيراً أن المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة في جميع المحافظات متاحة لاستقبال مشاريع ومبادرات أعضاء برلمان الشباب.

وكشف الدكتور أشرف صبحي عن دراسة الوزارة لتنفيذ مسابقة تحت عنوان "أفضل برلمان شباب" على مستوى المحافظات وتعتمد عناصر التقييم على مدي قدرة برلمان شباب المحافظة على التواجد والمشاركة في الحياة العامة، والمشاركة في الإعداد والتأهيل، والقدرة على مواجهة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري يجمع وزير الشباب والرياضة مع رؤساء ووكلاء برلمان الشباب من جميع المحافظات لاستعراض المعوقات والاحتياجات والدعم المطلوب من الوزارة.