النصر السعودي يودع مايكون بيريرا

رفض مسؤولي مجلس إدارة نادي جالطة سراي التركي تمديد إعارة اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا لفريق النصر السعودي. ونظمت إدارة نادي النصر عشاء للاعب مع زملائه تقديراً لمسيرته معهم على مدار موسم ونصف. انضم مايكون صاحب ال ٣١ عاما إلى صفوف النصر السعودي موسم ٢٠١٩ قادما من نادي جلطة سراي التركي ،حقق خلالهم لقب دوري المحترفين والسوبر السعودي. صفوف النصر السعودي موسم ٢٠١٩ قادما من نادي جلطة سراي التركي ،حقق خلالهم لقب دوري المحترفين والسوبر السعودي. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال.

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