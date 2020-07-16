حسام البدري يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أنه حتي الآن لم يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أو يعلن مواعيد أجندة شهر أكتوبر المقبل وكذلك نوفمبر المقبل سواء كانت مباريات رسمية أو ودية حتى يحدد احتياجاته من المرحلة المقبلة باختيار أفضل السيناريوهات المطروحة لكل الحالات المتوقع حدوثها لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.

وقال البدري إنه بعدما يعلن الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات الأجندة الدولية سيتم تحديد الأفضل

للمنتخب واللاعبين ويحدد شكل الإعداد المناسب وفقا لحالة اللاعبين ومدي حاجتهم لمباريات تدريجية بمشاركتهم في مسابقة الدوري الممتاز إذا ماكانوا لم يصلوا للفورمة البدنية والفنية المناسبة التي تحتاجها مستوي المواجهات للمنتخبات الأفريقية وذلك لتجنب خطر الإجهاد وتقليل الإصابات.

أوضح أن كل هذه الأمور من الحلول المطروحة للتغلب على تلك الظروف الاستثنائية الصعبة موضحًا أنه لم