الشباب والرياضة تستعد لطرح الدفعة الثانية من الدراجات المدعمة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مطولاً مع اللجنة المعنية بمبادرة "دراجتك صحتك" بمقر الوزارة وذلك لبحث أعمال تسليم المرحلة الأولى من الدراجات المدعمة من جانبهم والجارى تسليمها بمركز شباب الجزيرة والتي يبلغ عددها ألف دراجة تم حجزها بالكامل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة كمرحلة أولى للمبادرة.

كما بحث وزير الشباب والرياضة التوقيتات وآليات بدء إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي من المقرر أن تتضمن 2400 دراجة وسيتم فتح باب

الحجز وتسليمها للمواطنين وفقاً لأسبقية الحجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

كما قرر الدكتور أشرف صبحى فتح منفذين جديدين لتسليم الدراجات من خلال نادى النادى بمدينة 6 أكتوبر وفرعه الجديد بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة وذلك تيسيراً على الحاجزين إضافة إلى تسليم أكبر كميات ممكنة خلال اليوم الواحد.

وصرح وزير الرياضة خلال الاجتماع أن الفترة المقبلة سوف تشهد التوسع في تنفيذ

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المبادرة من خلال آليات مبتكرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية سواء في عمليات التصنيع أو التوزيع والتسليم.

وأضاف أن الهدف من المبادرة هو نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتغيير نمط الحياة للمواطنين وفقاً لتوجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل الممارسة الرياضية أسلوب حياة للمواطن المصرى الامر الذى يمثل الجانب الأهم للحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين، مؤكداً أن مبادرة "دراجتك صحتك" والتي أطلقتها الوزارة في ضوء رؤية القيادة السياسية أصبحت احد أهم الآليات المستمرة خلال الفترة المقبلة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية .