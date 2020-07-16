كاف يعلن موعد إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023

أعلن عبدالمنعم باه، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.
كشف سكرتير الاتحاد أن مسئولي الكاف قرروا إقامة البطولة بين شهري يونيو ويوليو.
وقال باه فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بيبي سي"، إن الاتحاد الأفريقي استقر على إقامة كل بطولات المنتخبات في الصيف وعدم إقامتها بالشتاء، كما كان مقررًا لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
ويعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعًا، اليوم الخميس، لحسم مكان إقامة بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي يطلب فيه طلب استضافة مباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، التي تجمع الأهلي المصري أمام الوداد المغربي، والزمالك أمام الرجاء المغربي في سبتمبر المقبل.
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