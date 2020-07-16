مدرب النصر يطالب يضم مدافع الشعلة

طلب البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي من إدارة النادي التعاقد مع سالم علي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة. كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية بان طلب فيتوريا جاء بعد أن أبدى إعجابه بمستوى سالم علي، لاعب فريق النصر المواليد والمعار لنادي الشعلة. فريق النصر المواليد والمعار لنادي الشعلة. وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن فيتوريا كلف مساعده جواو أفونسو بمتابعة سالم في المباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٧ نقطة.

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