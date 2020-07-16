تعرّف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب أندرلخت البلجيكي

كشف الليبي عبدالباسط تنتوش، وكيل اللاعبين، أن الفرنسي أدريان تريبيل، لاعب فريق أندرلخت، من اللاعبين المميزين، لكنه كان مصابًا في الموسم الماضي، وهناك أحاديث عن رحيله بشكل رسمي خلال الصيف المقبل.

قال عبدالباسط تنتوش في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" عبر إذاعة راديو مصر: "الأندية البلجيكية

بدأت الاستعدادات للموسم المقبل منذ عشرة أيام، سواء في الدرجة الأولى أو الثانية".

وواصل: "أدريان تريبيل 29 عامًا، لعب في السابق في ستاندرليج ثم انتقل إلى نادي أندرلخت، هو لاعب "أشول" في وسط الملعب، لا يجيد اللعب

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في مركز صناعة اللعب، لكنه يلعب في مركز رقم 8".

وأضاف: "لا أعلم مدى حاجة الأهلي إلى جهوده، ولا توجد مفاوضات معه بشكل رسمي".

وواصل: "اللاعب الفرنسي كان مصابًا في الموسم الماضي، ورئيس نادي أندرلخت يريد بيعه، لأن راتبه عالٍ ويصل إلى 3 ملايين يورو سنويًا".

وأكمل: "لديه إمكانات جيدة، ويجيد اللعب في وسط الملعب، كما يقوم بتسديد الركلات الحرة والثابتة".