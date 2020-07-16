اخبار الرياضه

تعرّف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب أندرلخت البلجيكي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 كشف الليبي عبدالباسط تنتوش، وكيل اللاعبين، أن الفرنسي أدريان تريبيل، لاعب فريق أندرلخت، من اللاعبين المميزين، لكنه كان مصابًا في الموسم الماضي، وهناك أحاديث عن رحيله بشكل رسمي خلال الصيف المقبل.

 قال عبدالباسط تنتوش في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" عبر إذاعة راديو مصر: "الأندية البلجيكية

بدأت الاستعدادات للموسم المقبل منذ عشرة أيام، سواء في الدرجة الأولى أو الثانية".

وواصل: "أدريان تريبيل 29 عامًا، لعب في السابق في ستاندرليج ثم انتقل إلى نادي أندرلخت، هو لاعب "أشول" في وسط الملعب، لا يجيد اللعب

Advertisements
في مركز صناعة اللعب، لكنه يلعب في مركز رقم 8".

وأضاف: "لا أعلم مدى حاجة الأهلي إلى جهوده، ولا توجد مفاوضات معه بشكل رسمي".

وواصل: "اللاعب الفرنسي كان مصابًا في الموسم الماضي، ورئيس نادي أندرلخت يريد بيعه، لأن راتبه عالٍ ويصل إلى 3 ملايين يورو سنويًا".

 وأكمل: "لديه إمكانات جيدة، ويجيد اللعب في وسط الملعب، كما يقوم بتسديد الركلات الحرة والثابتة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب أندرلخت البلجيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا