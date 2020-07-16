محمد مصيلحي يشيد بعلاقته الطيبة برئيس إنبي

أستقبل محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى صباح اليوم الخميس مكالمة هاتفية من زكريا السيد رئيس نادى إنبى.
وأكد مصيلحي عن عمق العلاقات الطيبة التي تربطالناديين، كذلك أشار رئيس نادى إنبى للقيمة الفنية الكبيرة لـ إمام محمدين مشيداً به و بقدرته على تطوير قطاع الناشئين لكرة القدم لزعيم الثغر و الارتقاء به
و قدم محمد مصيلحى خالص شكره و تقديره للأستاذ زكريا السيد وعبر عن خالص امتنانه و مجلس إدارة النادى لهذه الروح الطيبة التى تجمع نادى الاتحاد السكندرى و نادى إنبى.
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