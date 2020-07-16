بنفيكا وفلامنجو يتصارعان على ضم مهاجم أهلي جدة “دجانيني تفاريس”

كشفت تقارير إعلامية مكسيكية، أن لاعب فريق أهلي جدة، “دجانيني تفاريس“، لديه عدة عروض قوية للتعاقد معه، عقب قيامه بفسخ عقده رسميا من طرف واحد مع الفريق السعودي، وهو ما أعلن عنه وكيل أعماله.

وقالت التقارير، أن جانيني لديه عرضا من بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى عرضا آخر من أحد الأندية البرازيلية والتى تسعى لضمه في صفقة انتقال حر، خاصة بعدما فسخ التعاقد مع فريق أهلي جدة، ولن يُكبد خزائن النادي الذي سينتقل إليه، دفع أي مقابل مالي للأهلي السعودي.

وذكرت إذاعة “W Deportes ” المكسيكية، أن دجانيني مُراقب وبشدة من جانب نادي فلامنجو البرازيلي، وكذلك بنفيكا البرتغالي.

وأضافت المحطة الإذاعية، أن كروز آزول المكسيكي لم يتواصل مع ممثلي اللاعب بشكل نهائي، ولم تحدث أي مفاوضات رسمية للتعاقد مع دجانيني خلال الصيف المقبل، كما تردد عبر بعض وسائل الإعلام.

وكان دجانيني، قد انتقل إلى صفوف أهلي جدة، صيف عام 2018، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي، في صفقة قدرت بنحو 10 ملايين يورو.

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وكشف البرتغالي بيدرو كورديرو، وكيل أعمال دجانيني تفاريس، أن موكله قام بفسخ عقده رسميًا مع الفريق، بسبب عدم الحصول على رواتبه الشهرية، في الفترة الماضية.

وقال وكيل دجانيني تفاريس، أنه قام بإبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بفسخ العقد بشكل رسمي مع إدارة نادي أهلي جدة بسبب عدم حصول تفاريس على رواتبه المتأخرة.

أهلي جدة يرد على وكيل دجانيني:

فيما كشف مصدر داخل نادي أهلي جدة، موقف مهاجم الفريق دجانيني تفاريس، وقال في تصريحات صحفية:”أحاديث وكيل أعمال اللاعب لا تتجاوز كونها زوبعة إعلامية، وليس لها أي قيمة، وأهداف مثل هذه التصرفات هي اختلاق الأكاذيب، وإفساد علاقة اللاعب بناديه، على أمل نقله والاستفادة المالية من هذه الخطوة”.

وأضاف:”موقف أهلي جدة قوي للغاية أمام ادعاءات وكيل أعمال اللاعب تفاريس، ومسؤولو النادي، بقيادة عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس الإدارة، والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم حريصين على حقوق النادي، وعدم التفريط بها”.

وواصل: “جميع مسئولي أهلي جدة حريصون على تسليم المحترفين، سواء الأجانب أو المحليين، رواتبهم الشهرية أولاً بأول دون تأخير”.

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