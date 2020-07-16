اعتراف خطير من ميدو “دربت الزمالك عام 2014 دون رخصة مُعتمدة”

اعترف مهاجم توتنهام المعتزل “أحمد حسام ميدو” بعدم قانونية الفترة التي تولى فيها تدريب نادي الزمالك، ما سبب صدمة كبيرة لأنصار الفريق ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال احمد حسام ميدو خلال تقديمه برنامج “أوضة اللبس” عبر شاشة النهار بإنه قد تولى مسؤولية تدريب الزمالك دون الحصول على أي رخصة تدريبية معتمدة.

وأضاف مهاجم أياكس وسلتا فيغو الأسبق “مصر تفتقد تطبيق المعايير التي تطبق في معظم الدول والخاصة بالشهادات التدريبية التي يحصل عليها المدراء الفنيين قبل ممارسة المهنة”.

وتابع “تدريبي للزمالك في وقت سابق كان دون الحصول على رخصة، وهو أمر خاطيء تمامًا ومرفوض. لا أعرف كيف مر هكذا على مسؤولي الكرة المصرية”.

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وأتم ميدو “يوجد في الدوري المصري بعض الأندية التي يقودها مدربين غير حاصلين على الرخصة “A”، وقد اكتفى هؤلاء بالحصول على الرخصة ” C” فقط، وهذا أمر خطير يجب التوقف أمامه”.

وتولى أحمد حسام ميدو منصب المدير الفني للزمالك عام 2014 في أولى تجاربه بمجال التدريب بعد اعتزاله بفترة قصيرة للعب كرة القدم.

ولم يستمر ميدو طويلاً ورحل عن تدريب الزمالك بعد 6 أشهر فقط بقرار من مرتضى منصور، ليعود مجددًا لقيادة الفريق عام 2016 بعد الاستعانة بالأسطورة “حازم إمام” كمساعد له، لكن التجربة لم تدم ورحل سريعًا مرة أخرى عقب خسارته في مباراة القمة أمام الأهلي.