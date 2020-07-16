اخبار الرياضه

تحركات من الزمالك لتخفيض عقوبات لقاء السوبر المصري

0 نشر
أشرف فاروق 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كشف المدرب السابق لنادي مصر المقاصة “أحمد حسام ميدو“، عن وجود تحركات جادة من جانب مسؤولي الزمالك لتخفيف عقوبات لاعبي الفريق الذين تم إيقافهم على خلفية احداث لقاء كأس السوبر المصري، الذي أقيم بالإمارات في فبراير الماضي.

وقال احمد حسام ميدو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار “قرر مسؤولو الزمالك التقدم بإلتماس رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، لتخفيض العقوبات الموقعة ضد لاعبيه”.

وأضاف ميدو خلال برنامج أوضة اللبس الذي يُقدمه “ستتحرك إدارة الزمالك في هذا الملف بناء على رغبة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يريد مشاركة جميع اللاعبين مع الفريق في مباريات ودوري ابطال افريقيا فور استئناف النشاط”.

وأتم احمد حسام ميدو “يرى كارتيرون أن فترة توقف النشاط الكروي كافية للغاية، واستمرار العقوبات كما هي يعني حرمان اللاعبين من ممارسة كرة القدم لأشهر عديدة وهو ما يعد ظلمًا لهم”.

Advertisements

وشهد لقاء السوبر المصري الذي جمع بين الاهلي والزمالك، الذي أقيم في فبراير الماضي بدولة الإمارات، أحداث مؤسفة، بسبب اشتباكات بعض لاعبين الفريقين عقب انتهاء المباراة (اقرأ التفاصيل من هنـــا).

شجار لاعبو الأهلي والزمالك بعد مباراة كأس السوبر المصري 2020 وتعرض وليد سليمان للاعتداء (صور: Getty)

وكان لاعب الزمالك محمود شيكابالا، قد تعرض للإيقاف من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 12 لقاء قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 8 مباريات.

بينما عوقب الظهير الأيسر عبد الله جمعة بالإيقاف 4 مباريات، وتعرض لاعب الوسط إمام عاشور للإيقاف حتى نهاية الموسم ثم تم تقليل العقوبة إلى 12 مباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحركات من الزمالك لتخفيض عقوبات لقاء السوبر المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا