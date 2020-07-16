تحركات من الزمالك لتخفيض عقوبات لقاء السوبر المصري

كشف المدرب السابق لنادي مصر المقاصة “أحمد حسام ميدو“، عن وجود تحركات جادة من جانب مسؤولي الزمالك لتخفيف عقوبات لاعبي الفريق الذين تم إيقافهم على خلفية احداث لقاء كأس السوبر المصري، الذي أقيم بالإمارات في فبراير الماضي.

وقال احمد حسام ميدو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار “قرر مسؤولو الزمالك التقدم بإلتماس رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، لتخفيض العقوبات الموقعة ضد لاعبيه”.

وأضاف ميدو خلال برنامج أوضة اللبس الذي يُقدمه “ستتحرك إدارة الزمالك في هذا الملف بناء على رغبة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يريد مشاركة جميع اللاعبين مع الفريق في مباريات الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا فور استئناف النشاط”.

وأتم احمد حسام ميدو “يرى كارتيرون أن فترة توقف النشاط الكروي كافية للغاية، واستمرار العقوبات كما هي يعني حرمان اللاعبين من ممارسة كرة القدم لأشهر عديدة وهو ما يعد ظلمًا لهم”.

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وشهد لقاء السوبر المصري الذي جمع بين الاهلي والزمالك، الذي أقيم في فبراير الماضي بدولة الإمارات، أحداث مؤسفة، بسبب اشتباكات بعض لاعبين الفريقين عقب انتهاء المباراة (اقرأ التفاصيل من هنـــا).

وكان لاعب الزمالك محمود شيكابالا، قد تعرض للإيقاف من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 12 لقاء قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 8 مباريات.

بينما عوقب الظهير الأيسر عبد الله جمعة بالإيقاف 4 مباريات، وتعرض لاعب الوسط إمام عاشور للإيقاف حتى نهاية الموسم ثم تم تقليل العقوبة إلى 12 مباراة.