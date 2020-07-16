بي ان سبورت تختار معلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني

أعلنت شبكة بي ان سبورت القطرية هوية معلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 37، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 16-7-2020 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في نفس توقيت مباراة برشلونة وأوساسونا المقرر لها على ملعب كامب نو.

تُبث مباراة ريال مدريد وفياريال على قناة بي ان سبورت 1، بالاضافة إلى قناة بي ان سبورت 2 الفرنسية وقناة دازن 1، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر و22:00 بتوقيت السعودية.

يُعلق على هذا اللقاء المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” من مركز البث المباشر بقنوات بي ان سبورت، من العاصمة القطرية الدوحة.

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وسيعمل رجال المدرب زين الدين زيدان على تحقيق الفوز لضمان التتويج بلقب الدوري الاسباني للمرة الأولى منذ عام 2017، كي لا ينتظروا حتى الجولة الأخيرة من الموسم.

لكن مهمة الريال لن تكون سهلة، حيث يقدم فريق الغواصات الصفراء مستويات طيبة في الفترة الماضية تحت قيادة لاعبه السابق “خافيير كاييخا” حيث قاد الفريق للصعود من المركز الثامن إلى المركز الخامس بفضل 6 انتصارات وتعادل، ليضمن مكانًا بين الأندية المتأهلة إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويجب أن يتعادل أو يخسر ريال مدريد أمام فياريال، ويتمكن برشلونة من الفوز أمام أوساسونا، كي تستمر المنافسة بين الريال والبرسا على لقب الليجا حتى الجولة الأخيرة.