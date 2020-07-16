صحفي “مغربي” لقناة الزمالك “الأهلي نادي القرن”

صدم أحد الصحفيين المغاربة القناة الرسمية لنادي الزمالك، بعد تأكيده خلال ظهوره عبر شاشتها أن الاهلي هو نادي القرن العشرين في افريقيا.

وأجرت مقدمة برنامج ملوك الصالات “نيرة الاحمر” مداخلة مع الصحفي والناقد الرياضي المغربي “منعم بلمقدم” عبر خاصية فيديو كونفرانس “Skype”.

ودار حديث بين نيرة الاحمر والصحفي المغربي الذي يكتب لدى جريدة المنتخب المغربية، حول المباريات المتبقية من بطولة دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، وحظوظ الفرق الأربعة “الاهلي والزمالك والوداد والرجاء“.

وقال الصحفي المغربي “توقعي لنتيجة مواجهتي الاهلي والوداد، والزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري ابطال افريقي، أمر صعب. الفرق الأربعة التي تخوض نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حظوظها قوية.

وأضاف “الاهلي نادي القرن، فريق عملاق، والزمالك فريق كبير، والثنائي المغربي الوداد والرجاء لهم خبرات في البطولات الافريقية، الفرص متساوية”.

وترفض إدارة الزمالك الاعتراف بأحقية الاهلي في الحصول على لقب “نادي القرن الأفريقي”، ولهذا جاء حديث عبد المنعم بلمقدم مفاجئًا بالنسبة لمسؤولي إدارة قناة الزمالك أثناء حديثه مع المذيعة نيرة الأحمر.

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وقرر رئيس النادي مرتضى منصور تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية لالغاء قرار الكاف الذي صدر عام 2001 بمنح الأهلي لقب بطل القرن العشرين في قارة أفريقيا.

وقام كذلك بوضع لافتات ضخمة داخل اروقة النادي كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات 9 وليس بالمحسوبية والمجاملات 7”.

وتقدم بطلب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتسجيل شعار “الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم في افريقيا” كعلامة تجارية.

وفي خضم كل ما يقوم به مرتضى منصور، احتفلت إدارة الاهلي في شهر مايو الماضي بذكرى حصول النادي على جائزة نادي القرن الأفريقي التي تسلمها رئيسه الراحل “صالح سليم” في حفل الكاف الذي اقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا عام 2001.