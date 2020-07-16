رياضة | هدف الأهلي.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هدف الأهلي.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الزمالك من الحصول على خدمات عبد الله بكرى مدافع فريق بيراميدز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف القلعة البيضاء.

وأظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع نادي بيراميدز في الصيف لتدعيم خط دفاع الفريق الأبيض.

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وتمكن مسؤولو القلعة البيضاء من الحصول على توقيع عبد الله بكري خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن أبدى اللاعب ترحيبه الشديد بالانضمام إلى النادي ولكن طلب حسم الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.

وسيبدأ الزمالك بالفعل في التفاوض مع إدارة نادي بيراميدز خلال الأيام القليلة القادمة لحسم صفقة بكري بشكل نهائي.

يذكر أن النادي الأهلي هو الأخر كان قد أظهر اهتمام كبير منذ فترة بضم عبد الله بكري في الصيف لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر بالموسم المقبل.