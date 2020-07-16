رياضة | سانشو يقترب من مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سانشو يقترب من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يعد من أحد الأندية المهتمة بشكل كبير بالتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ديلي أكسبريس البريطانية بأن بروسيا دورتموند يتوقع تلقي عرضاً من مانشستر يونايتد تبلغ قيمته 109 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع سانشو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد سيقدم هذا العرض في حال تمكنه من التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل علماً بأنه يحتل المركز الخامس في بطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جادون سانشو البالغ من العمر20 عاماً يلعب في بروسيا دورتموند منذ عام 2017 قادماً من مانشستر سيتي وخاض مع الفريق الألماني 99 حتى الآن مباراة وسجل 34 هدفاً وصنع 43هدف آخرين.