رياضة | القلق يضرب آرتيتا قبل الانتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القلق يضرب آرتيتا قبل الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير الفني لنادي آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، إنه يشعر بالقلق إزاء ميزانية الانتقالات المخصصة له هذا الصيف في ظل مساعيه لإعادة هيبة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة ويأمل في التأهل إلى الدوري الأوروبي، لكنه يتخلف بفارق 40 نقطة عن ليفربول بطل الدوري.

وقال أرتيتا: "لا أعرف، إنه مصدر قلق كبير، نحن في حاجة لهذه الميزانية لبناء الفريق، الأمر ليس سحراً، ينبغي أن تتطور من خلال نوعية اللاعبين، لاعبين من أصحاب الكفاءة في الفريق، ونحتاج إلى عدد أكبر من اللاعبين للمنافسة في هذه البطولة، هذا هو التحدي".

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وفاز آرسنال أمس الأربعاء، على ليفربول بهدفين مقابل هدف لكن أرتيتا أكد أن الطريق لازال طويلاً للمنافسة على اللقب.

وأشار: "الفجوة بين الفريقين هائلة في الوقت الراهن، لا يمكن التطور في غضون شهرين لكن ما يؤخذ في الاعتبار هو أن المعركة الآن متساوية وأنا فخور للغاية بهذا، باقي الأمور تحتاج إلى بعض الوقت".

وتولى أرتيتا تدريب آرسنال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلفاً لأوناي إيمري.