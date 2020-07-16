رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على نظيره كريستال بالاس، اليوم الخميس الموافق 16 يوليو الجارس، على ملعب السيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى الوصول للمربع الذهبي لضمان التأهل إلي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، حيث يتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، حصدها من 35 مباراة، فاز 16 لقاء، وتعادل في 11 مباراة، فيما هزم في 8 مواجهات، محرزا 61 هدف، وتلقت شباكه 35 هدف.

وعلى الجانب الأخر، يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة، جمعهم من 35 مواجهة، حقق الفوز في 11 لقاء، وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 15 مباراة، وأحرز لاعبيه 30 هدف، وتلقت شباكه 42 هدف.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي:-

ستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة وربع بتوقيت السعودية، والحادية عشر وربع مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة وربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي:-

تُنقل المباراة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخطط مانشستر يونايتد إلى تعويض سقوطه في الجولة الماضية، بعدما تعادل أمام ساوثهامبتون، بهدفين لمثلهم، فيما تعرض كريستال بالاس لهزيمة قاسية على يد أستون بهدفين دون رد.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:-

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حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: فيكتور ليندلوف - رون وان بيسكا - هاري ماجوير - لوك شاو

خط الوسط: فريد ماركوس راشفورد - سكوت ماكتيوميناي - برونو فيرناندو

خط الهجوم: نتوني مارسيال- دانيل جيمس

التشكيل المتوقع لكريستال بالاس:-

حراسة المرمى: فينستي

خط الدفاع: باتول فان - مارتين كيلي- جويل وارد - سكوت لان

خط الوسط: تاونسند - ماكارثر - لوكا - ماكس مير

خط الهجوم: جوردان أيو - كريستيان بنتيكس