رياضة | فايلر يطالب الخطيب بضم "القاطرة"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب الخطيب بضم "القاطرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة سرعة حسم صفقة انتقال جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي.

ورفع فايلر طلبه إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أجل ضم مهاجم مازيمبي في انتقالات الصيف المقبل.

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ويقود محمود الخطيب ملف التعاقد مع اللاعب بشكل شخصي، نظرا لأنه سوف يكون من أهم الصفقات القوية هذا الصيف لصفوف النادي الأهلي.

وقام محمود الخطيب بفرض السرية على ملف التعاقد مع جاكسون موليكا لقوة الصفقة وعدم تأثيرها على اللاعبين الأجانب الحاليين لأنه سيغادر أحدهم مع قدوم مهاجم مازيمبي الكونغولي، والاقرب للمغادرة "جيرالدو".

يشار إلى أن جاكسون موليكا، قام بمتابعة حسابات النادي الأهلي على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما أكد قدومه إلى القلعة الحمراء.