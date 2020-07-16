رياضة | أحمد الشيخ يقترب من الانتقال لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ يقترب من الانتقال لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، من الانتقال لصفوف فريق بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت مصادر مطلعة داخل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، يرحب برحيل اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

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ويدرس فايلر الموافقة على رحيل صاحب الـ28 عاماً على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأدى تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر، جناح نادي المقاولون العرب، بالإضافة لعودة محمد شريف من الإعارة مع إنبي، لتقلص فرص أحمد الشيخ في دور أساسي خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد عدة نجوم من العيار الثقيل في مركز الجناح الهجومي، مثل حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وجيرالدو دا كوستا ورمضان صبحي، بالإضافة للنيجيري جونيور أجايي، الذي يتم توظيفه أحياناً في هذا المركز.