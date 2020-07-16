رياضة | رضا عبد العال: إنجازات عاشور مع الأهلي أكثر من الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال: إنجازات عاشور مع الأهلي أكثر من الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق بتصريحات نارية، بعدما أكد أن إنجازات حسام عاشور مع الأهلي أكثر من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وتابع عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن صالح جمعة لاعب القلعة الحمراء، وقع لأبناء ميت عقبة، وكان يخطط لفسخ عقده لاستبعاده من التدريبات، قبل سفر رينيه فايلر مدرب المارد الأحمر، إلى سويسرا.

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وأكد عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو المذاع على فضائية "Ten"، أن صالح جمعة خارج حسابات فايلر، وإدارة الأهلي قامت بالضغط على المدرب للإبقاء عليه، خشية من تكرار سيناريو عبد الله السعيد نجم القلعة الحمراء السابق وبيراميدز الحالي.

وتطرق عبد العال للحديث عن أزمة حسام عاشور مع الأهلي، حيث أكد أن عاشور لم يفعل جرم في حق ناديه، ولا يجوز للإدارة منع اللاعب من دخول النادي، ولا يجرؤ أحد أن يلغي تاريخه مع القلعة الحمراء، والذي حقق بطولات أكثر من محمود الخطيب رئيس النادي.