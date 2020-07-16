رياضة | جدول مواعيد كأس العالم 2022 في قطر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد كأس العالم 2022 في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتشاور مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022، مواعيد انطلاق ونهاية البطولة، المقرر اقامتها في قطر.

ومن المقرر أن تُفتتح البطولة ظهر يوم 21 نوفمبر من العام 2022 في ملعب الخور، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والسعودية، والحادية عشرة صباحاً بتوقيت جرينتش.

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‌كما تقرر اقامة المباراة النهائية للبطولة بملعب "لوسيل" في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة وقطر، الرابعة عصراً بتوقيت جرينتش، من يوم 18 ديسمبر.

كما سيستضيف ملعب "خليفة" الدولي يوم 17 ديسمبر، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة.

يذكر أن البطولة ستقام لأول مرة في الشتاء منتصف الموسم الكروي، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في قطر.