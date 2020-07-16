رياضة | موعد مباراة آرسنال المقبلة بعد الفوز على ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة آرسنال المقبلة بعد الفوز على ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أرسنال فوزًا ثمينًا على نظيره ليفربول بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

سجل ثنائية أرسنال كل من، ألكسندر لاكازيت، وريس نيلسون بالدقيقتين 32، 44، بينما جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق السنغالي ساديو ماني بالدقيقة 20 من زمن اللقاء.

ويحتل فريق أرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما حسم ليفربول لقب البطولة هذا الموسم، بعدما اعتلي صدارة الترتيب برصيد 93 نقطة وبفارق 22 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي.

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موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي القادمة

وتنتظر فريق آرسنال مواجهة صعبة ضد فريق مانشستر سيتي يوم السبت المقبل الموافق 18 يوليو الجاري ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال على قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية الناقل الحصري لمعظم الدوريات العالمية والبطولات الأوروبية والمحلية وجميع الفعاليات الكروية، حيث ستكون مباراة آرسنال والسيتي متاحة عبر قناة القناة الثانية beIN Sports HD 2.