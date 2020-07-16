رياضة | معتز البطاوي: قرار استئناف الدوري شرح صدورنا.. ويمنح سيراميكا كليوباترا جزء من العدالة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر معتز البطاوي: قرار استئناف الدوري شرح صدورنا.. ويمنح سيراميكا كليوباترا جزء من العدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، سعادته بصدور قرار رسمي من اتحاد الكرة المصري بعودة مسابقة دوري الدرجة الثانية في الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل.
وأشار البطاوي إلى أن قرار اللجنة الخماسية شرح صدور رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، مشددا على أن القرار ألغى اللغط الذي ظهر عقب اجتماعات اللجنة الخماسية مع أندية القسم الثاني.
وأشار إلى أن قرار استئناف دوري القسم الثاني سيمنح الأندية التي اجتهدت على مدار الموسم جزء من العدالة، متمنيا أن يكون التوفيق حليف نادي سيراميكا كليوباترا في الفترة القادمة وتحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز.
وأضاف البطاوي: "سعيد جدا بالمنافسة مع أندية عريقة مثل الداخلية وبتروجت والنصر ومنتخب السويس، لا سيما وأن سيراميكا كليوباترا وافد جديد على الدوري منذ أربع سنوات فقط، ولكننا وضعنا أنفسنا وسط الكبار، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعم السيد محمد أبو العينين رئيس النادي، الذي يدعم النادي بشكل خاص والرياضة بشكل عام في ظل دوره المجتمعي والذي يسعى إلى القيام به لتحقيق الأهداف القومية للرياضة المصرية والمساعدة في تطوير الرياضة داخل مصر المحروسة بشكل عام".
وأردف قائلا: "نجاهد على مدار أربع سنوات متتالية في دوري الدرجة الثانية للصعود إلى الدوري الممتاز، في السنة الأولى احتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع وفي الثانية كان في المركز الثالث وفي الثالثة كنا في المركز الثاني وفي السنة الحالية نتصدر جدول الترتيب من الأسبوع الأول ونتمنى توفيق الله لننهي الدوري في المركز الأول ونصعد للدوري الممتاز".
وأشاد المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا بالجهاز الفني للفريق الذي يقوده هيثم شعبان، متوقعا أن يكون له شأن كبير في عالم التدريب المصري خلال فترة قصيرة، في ظل قيادته لعدد مميز من اللاعبين، مشيرا إلى أن شعبان يمتلك علما تدريبيا كبيرا، وخبرات تدريبية في مصر والخليج، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبها في مشواره كلاعب في ناديي الداخلية واتحاد الشرطة.