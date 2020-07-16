رياضة | أبو ريدة: سندعم رابطة الأندية.. وأقابل الهجوم دائما بالعمل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو ريدة: سندعم رابطة الأندية.. وأقابل الهجوم دائما بالعمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، أنه لا يشغل نفسه بالانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أبوريدة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن عبر إذاعة راديو مصر: "رابطة الأندية ليست اختراع جديد وكانت موجودة منذ وجود الكابتن حسن حمدي، وفي حالة نجاحي سنقوم بتقديم كل الدعم لهم واللائحة التي سيعملون بها، وفي حالة قدرتهم على إدارة المسابقة، سيتركوا لنا مزيد من الراحة لإدارة المنتخبات وباقي الأمور".
وأضاف:" السوشيال ميديا والكتائب الالكترونية الموجهة، لا يتحدثون في أرض الواقع، وأقابل الهجوم دائما بالعمل فقط، اضع الانتقادات وراء ظهري"
وواصل:" لابد من العمل لصناعة جيل جديد من المواهب في مصر، ونسعي لتطوير المشروعات الخاصة بالكرة المصرية وخاصة قاعدة الناشئين".
ورفض أبوريدة، ترشيح أي شخص آخر لرئاسة اتحاد كرة القدم، حال عدم إقدامه على خطوة الترشح رسميا في الانتخابات المقبلة.