رياضة | أبو ريدة: الانتقادات كانت ظالمة.. والبعض قفز من المركب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو ريدة: الانتقادات كانت ظالمة.. والبعض قفز من المركب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، إن الانتقادات التي تعرض لها عقب خروج مصر من أمم إفريقيا 2019، كانت ظالمة للغاية.
وقال أبوريدة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن عبر إذاعة راديو مصر: "ضاعفت ميزانية اتحاد الكرة من 12 مليون إلي 50 مليون، ووصلنا نهائي بطولة إفريقيا بعد غياب، وكذلك وصلنا بطولة كأس العالم 2018".
وأضاف:" أقوم بتقديم وجوه جديدة دائما في العمل الإداري، ونتعرض للظلم في بعض الأحيان، ألمانيا خسرت بسباعية من البرازيل، والاتحاد المغربي لم يتقدم باستقالته بعد الخروج من أمم إفريقيا".
وواصل:" هناك إيجابيات وسلبيات دائما، وخروج بعض الاعضاء للانتقادات في وسائل الإعلام لأن البعض يريد "القفز من المركب".
وأكمل:" القائمة الانتخابية الجديدة لي ستشهد 4 وجوه جديدة".