رياضة | الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينسحب من صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الانسحاب من صفقة محمد عبد العاطي نجم وسط نظيره نادي وادي دجلة والتراجع عن فكرة ضمه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك يرغب في ضم محمد عبد العاطي وتفاوض بالفعل مع نادي وادي دجلة ولكن النادي طلب مبلغ ضخم جدا للموافقة على بيع اللاعب ولكن الزمالك رفض هذه المطالب.

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ولم يكن المقابل المادي الذي يريده وادي دجلة هو السبب الرئيسي لإنسحاب الزمالك من صفقة محمد عبد العاطي وإنما السبب الأخر هو أن النادي أصبح قريب من ضم نبيل عماد "دونجا" نجم وسط نادي بيراميدز.

وتواصل مسئولو القلعة البيضاء بالفعل مع دونجا في الساعات القليلة الماضية بعد أن وضعه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض على رأس أولوياته بعد أن أبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام إلى الفريق.

ويتبقى حاليا أن يتفاوض نادي الزمالك مع إدارة نادي بيراميدز لحسم صفقة دونجا خلال الايام القادمة بعد موافقة اللاعب على الانضمام إلى القلعة البيضاء.