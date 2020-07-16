رياضة | أبو ريدة: تقدمنا بطلب استضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو ريدة: تقدمنا بطلب استضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، قدرة مصر على تنظيم الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه تحدث مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في هذا الشأن.

وقال أبوريدة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" عبر إذاعة راديو مصر: "لدينا إمكانيات كبيرة في مصر، وهناك ثقة كبيرة بيننا وبين الاتحاد الإفريقي، وبمجرد اعتذار الكاميرون تقدمنا بطلب استضافة الأدوار النهائية، وتحدثت مع أحمد أحمد رئيس الكاف، وكذلك الكونغولي كونستون عوماري النائب الأول للإتّحاد الإفريقي، ونتواصل مع أعضاء الكاف لاستضافة المباريات".

وأضاف:" الإمارات لم تتقدم بأى طلب رسمي من أجل استضافة المباريات، نرتبط بعلاقات جيدة معهم، ولا توجد حساسية مع المغرب مطلقا، في هذا الأمر، وأتمنى ان تنظم مصر الأدوار النهائية".

وواصل:" "ترشحي لرئاسة الاتحاد الإفريقي لم يحسم بعد، وهناك رئيس حاليا موجود وهو أحمد أحمد، الأمور لها حسابات خاصة".