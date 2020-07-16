رياضة | أبو ريدة: تقدمنا بطلب استضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو ريدة: تقدمنا بطلب استضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، قدرة مصر على تنظيم الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه تحدث مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في هذا الشأن.
وقال أبوريدة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" عبر إذاعة راديو مصر: "لدينا إمكانيات كبيرة في مصر، وهناك ثقة كبيرة بيننا وبين الاتحاد الإفريقي، وبمجرد اعتذار الكاميرون تقدمنا بطلب استضافة الأدوار النهائية، وتحدثت مع أحمد أحمد رئيس الكاف، وكذلك الكونغولي كونستون عوماري النائب الأول للإتّحاد الإفريقي، ونتواصل مع أعضاء الكاف لاستضافة المباريات".
وأضاف:" الإمارات لم تتقدم بأى طلب رسمي من أجل استضافة المباريات، نرتبط بعلاقات جيدة معهم، ولا توجد حساسية مع المغرب مطلقا، في هذا الأمر، وأتمنى ان تنظم مصر الأدوار النهائية".
وواصل:" "ترشحي لرئاسة الاتحاد الإفريقي لم يحسم بعد، وهناك رئيس حاليا موجود وهو أحمد أحمد، الأمور لها حسابات خاصة".