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رياضة | جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الخميس 16-7-2020

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب قبل مباريات اليوم الخميس 16-7-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل إنطلاق مباريات الغد الخميس 16 يوليو وأهمها مباراة وأوساسونا ومباراة وفياريال ومباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد.

ويتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 83 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 79 نقطة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:

ريال مدريد 83 نقطة

برشلونة 79 نقطة

اتليتكو مدريد 66 نقطة

اشبيليه 66 نقطة

فياريال 57 نقطة

خيتافي 54 نقطة

ريال سوسيداد 54 نقطة

اتليتك بيلباو 51 نقطة

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فالنسيا 50 نقطة

غرناطه 50 نقطة

اوساسونا 48 نقطة

ليفانتى 43 نقطة

ريال بيتيس 41 نقطة

بلد الوليد 39 نقطة

ايبار 39 نقطة

سيلتا فيجو 36 نقطة

الافيس 36 نقطة

ليجانيس 32 نقطة

مايوركا 32 نقطة

إسبانيول 24 نقطة

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