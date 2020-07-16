رياضة | جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الخميس 16-7-2020

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الخميس 16-7-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل إنطلاق مباريات الغد الخميس 16 يوليو وأهمها مباراة برشلونة وأوساسونا ومباراة ريال مدريد وفياريال ومباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد. ويتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 83 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 79 نقطة. ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز كالآتي: ريال مدريد 83 نقطة برشلونة 79 نقطة اتليتكو مدريد 66 نقطة اشبيليه 66 نقطة فياريال 57 نقطة خيتافي 54 نقطة ريال سوسيداد 54 نقطة اتليتك بيلباو 51 نقطة Advertisements فالنسيا 50 نقطة غرناطه 50 نقطة اوساسونا 48 نقطة ليفانتى 43 نقطة ريال بيتيس 41 نقطة بلد الوليد 39 نقطة ايبار 39 نقطة سيلتا فيجو 36 نقطة الافيس 36 نقطة ليجانيس 32 نقطة مايوركا 32 نقطة إسبانيول 24 نقطة

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