الامارات | بالفيديو: مانشستر سيتي يكشف عن سعر وتصميم قميصه الجديد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن القميص الجديد الذي سيرتديه خلال الموسم الجديد 2020-2021. ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو عن القميص الأساسي للفريق والذي يظهر باللون السماوي مع وجود شبكة عنكبوتية منحته تصميما حديثاً. وطرح النادي القميص الجديد في متجره بقيمة 160 دولار للكبار (580 درهم)، و76 دولار للصغار (280 درهم). Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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