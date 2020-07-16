شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي «فيفا»، حقيقة نيته في الترشح على مقعد رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف».

وقال أبوريدة، في تصريحات إذاعية ببرنامج «مع الصقر»: «كاف لديه رئيس في الوقت الحالي وله كل الاحترام والتقدير، وهذه الأمور تكون حساسة ويجب الحديث عنها بحذر شديد».

وأضاف: «في حال لم يترشح أحمد أحمد في الانتخابات سأترشح للفوز بكرسي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأتمنى أن أحصل على دعم الدولة المصرية في انتخابات الكاف».

ومن المنتظر أن تُقام انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في شهر مارس من العام القادم 2021.