شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذار الكاميرون.. مصدر بـ«كاف»: مصر الأقرب لاستضافة الأدوار النهائية لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه اقتراب القاهرة من استضافة الدور نصف النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر المقبل بعد اعتذار الكاميرون رسميا عن استضافتها.

وقال المصدر، القاهرة هي الأقرب لاستضافة الأدوار النهائية لدوي الأبطال الإفريقي في سبتمبر المقبل خصوصا وأن عرضهم الرسمي الذي تسلمه الاتحاد الإفريقي مستوفي جميع الشروط.

وتابع، المكتب التنفيذي سيحسم قراره النهائي بشأن استضافة مصر للمباريات من عدمه بناء على موافقة الفرق الأربعة المشاركة في دور نصف النهائي وهي الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، مؤكدا أن موافقة قطبي المغرب ستحسم بشكل كبير إقامة المباريات في القاهرة من عدمه.