شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تستضيف ويلز في مباراة ودية على ملعب ويمبلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم مع نظيره الويلزي في مباراة ودية على استاد ويمبلي اللندني الشهير في الثامن من أكتوبر المقبل، وستكون هذه أول مواجهة بين المنتخبين البريطانيين في ويمبلي منذ تسعة أعوام.

وقال الاتحاد الويلزي لكرة القدم إن المواجهة ستكون واحدة من مباراتين دوليتين إضافيتين في أكتوبر ونوفمبر.

وحسب الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها حاليا في البلاد فإن المواجهة على الأرجح ستكون بدون جمهور وستقام خلف أبواب مغلقة تجنبا للعدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأخر مواجهة بين المنتخبين كانت في بطولة أوروبا 2016 وفازت فيها إنجلترا 2-1 في مدينة لانس الفرنسية.

ومن المقرر أن تلتقي إنجلترا خارج أرضها مع أيسلندا في دوري الأمم في الخامس من سبتمبر المقبل قبل أن تحل ضيفة على الدنمارك بعد ذلك بثلاثة أيام.

وستقام المواجهة الودية مع ويلز قبل ثلاثة أيام من لقاء إنجلترا على أرضها مع بلجيكا في دوري الأمم وستكون المواجهة الأولى للمنتخب الإنجليزي على أرضه خلال 11 شهرا.

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