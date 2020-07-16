شكرا لقرائتكم خبر عن ودية الإسماعيلي أمام أسوان مذاعة فضائيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصا على إتاحة الفرصة لجماهير الإسماعيلي على متابعة مباريات الفريق بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر جراء تفشى فيروس كورونا، أصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، توجيهاته لمسئولى النادى بالتواصل مع شبكة قنوات «أون تايم سبورت» والتى تعد المالك الحصرى لحقوق الدورى المصرى وذلك من أجل إذاعة ودية الفريق مع أسوان عبر قناة اون تايم سبورت 2.
وبعد محادثات قصيرة وافق مسئولى القناة على إذاعة المباراة التي تنطلق عصر اليوم على الهواء مباشرة.
وتنطلق الودية في تمام الخامسة مساءًا على ملعب الإسماعيلية الرئيسى ضمن برنامج إعداد الفريقين لاستئناف المنافسات الرسمية.
ومن المقرر أن يستكمل الفريق سلسلة ودياته بمواجهة فريقى أف سى مصر ومصر المقاصة.
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