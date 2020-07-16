شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، خوض انتخابات «الجبلاية» على مقعد الرئاسة خلال شهر أكتوبر المقبل، ولم يحسم علام موقفه بشكل رسمي بالرغم من أن محادثاته لأكثر من شخص للانضمام لقائمته الانتخابية على رأسهم إبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم.

ويحظى علام، بتأييد عدد من أعضاء الجمعية العمومية وخاصة في منطقة الصعيد، وتولى جمال علام منصب مستشار رئيس اتحاد الكرة خلال فترة تولي هانى أبوريدة رئاسة الجبلاية، إلا أنه تقدم باستقالته عقب تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الكرة بشكل مؤقت برئاسة عمرو الجنايني وعضوية جمال محمد على واحمد عبدالله وسحر عبدالحق ومحمد فضل.

وأعلن علام في وقت سابق أنه لن يخوض انتخابات الكرة إلا على منصب الرئيس رافضاً التنازل عن هذا الأمر في حالة واحدة إذا قرر هانى أبوريدة الترشح هو الآخر للانتخابات لافتا أنه بذلك من الممكن أن يقبل العمل معه كنائب.