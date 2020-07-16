سوتون: كيبا أصبح قضية يجب الالتفات لها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

أشار اللاعب السابق كريس سوتون إلى أن الحارس كيبا أريزابالاغا أصبح "قضية ضخمة" ل​تشيلسي​، ويجب الالتفات لها.



وقال سوتون: "ما هي الإيجابيات لتشيلسي هذا الموسم؟ أمثال مايسون ماونت وتامي أبراهام يتقدمون إلى الصدارة، لقد قاموا ببعض الأعمال الجيدة من خلال جلب زياش وفيرنر، لذا فإن الأمور تتحسن".

وأضاف: "لكنهم بحاجة إلى القيام ببعض الأعمال أيضًا. أعتقد أن حارس المرمى هو قضية ضخمة كما أنهم تلقوا العديد من الأهداف. فرانك يعرف ذلك ولكن لا داعي للقلق بشأن ذلك في هذه اللحظة من الزمن".