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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوتون: كيبا أصبح قضية يجب الالتفات لها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
أشار اللاعب السابق كريس سوتون إلى أن الحارس كيبا أريزابالاغا أصبح "قضية ضخمة" لتشيلسي، ويجب الالتفات لها.
وقال سوتون: "ما هي الإيجابيات لتشيلسي هذا الموسم؟ أمثال مايسون ماونت وتامي أبراهام يتقدمون إلى الصدارة، لقد قاموا ببعض الأعمال الجيدة من خلال جلب زياش وفيرنر، لذا فإن الأمور تتحسن".
وأضاف: "لكنهم بحاجة إلى القيام ببعض الأعمال أيضًا. أعتقد أن حارس المرمى هو قضية ضخمة كما أنهم تلقوا العديد من الأهداف. فرانك يعرف ذلك ولكن لا داعي للقلق بشأن ذلك في هذه اللحظة من الزمن".
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