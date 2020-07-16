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لاعب ميلان مطلوب في روسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

قدّم نادي ​لوكوموتيف موسكو​ الروسي عرضاً بقيمة 7 ملايين يورو من أجل التعاقد مع جناح نادي اي سي ​ميلان​ الإيطالي ​دييغو لاكسالت​ في الفترة القادمة.

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وكان اللاعب الدولي الأوروغواياني قد إنضم إلى الروسونيرو في عام 2018 قادماً من نادي جنوى، لكنه لم يلعب كثيراً منذ إنتقاله.

ووفقاً لشبكة كالشيو ميركاتو فإن ميلان يريد 10 ملايين يورو من أجل بيع اللاعب الذي كلف خزينة النادي 14 مليون يورو عندما إنضم من نادي جنوى.

وفي هذا الموسم لم يلعب لاكسالت سوى 4 مباريات مع الفريق، علماً أنه أمضى النصف الأول من الموسم معاراً مع نادي تورينو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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