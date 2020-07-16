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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب ميلان مطلوب في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
قدّم نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عرضاً بقيمة 7 ملايين يورو من أجل التعاقد مع جناح نادي اي سي ميلان الإيطالي دييغو لاكسالت في الفترة القادمة.
وكان اللاعب الدولي الأوروغواياني قد إنضم إلى الروسونيرو في عام 2018 قادماً من نادي جنوى، لكنه لم يلعب كثيراً منذ إنتقاله.
ووفقاً لشبكة كالشيو ميركاتو فإن ميلان يريد 10 ملايين يورو من أجل بيع اللاعب الذي كلف خزينة النادي 14 مليون يورو عندما إنضم من نادي جنوى.
وفي هذا الموسم لم يلعب لاكسالت سوى 4 مباريات مع الفريق، علماً أنه أمضى النصف الأول من الموسم معاراً مع نادي تورينو.
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