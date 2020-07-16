تريبل ايتش يحضر مباراة ارسنال وليفربول بطريقة غريبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020 دخل فريق ​أرسنال​ ومنافسه ​ليفربول​ إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني من المباراة، على أنغام أغنية المصارع ​تريبل أيتش​، مما أثار دهشة المتابعين.

Advertisements يُذكر أن المباراة التي انتهت بفوز الغانرز 2-1 على الريدز، أجريت بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة. واستخدمت الموسيقى التي ترافق دخول تريبل أيتش إلى حلبة المصارعة، لتحفيز اللاعبين قبل بداية الشوط الثاني في ملعب الامارات.

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