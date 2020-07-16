شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوباميانغ لا يصدق عدم اللجوء لتقنية الفيديو في تدخل ارنولد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020 تحدث قائد فريق ​ارسنال​ الانكليزي، الهداف الدولي الغابوني ​بيير ايميريك اوباميانغ​ عن حادثة تعرض لاعب فريق ​ليفربول​ الانكليزي، الدولي ​ترينت الكسندر ارنولد​ لزميل اوبا في الغانرز، بوكايو ساكا وذلك خلال المباراة التي حسم ارسنال بنتيجة 2 - 1 امام الريدز ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من فعاليات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم " ​البريميرليغ​ ".

وقال اوباميانغ مستغرباً عدم اللجوء الى تقنية الفيديو " الفار "، بعد هذا التدخل العنيف والصريح:" لا اصدق كيف لم تستعمل تقنية الفيديو في هذه اللقطة الواضحة".

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