شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيدريك: نحن نمر بفترة جيدة قبل مواجهة السيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020 أكد مدافع نادي آرسنال الإنكليزي والدولي البرتغالي ​سيدريك سواريس​ أن فريقه يمر بفترة جيدة قبل مواجهة ​مانشستر سيتي​ في الدور نصف النهائي من ​كأس الإتحاد الإنكليزي​.

وجاء حديث الدولي البرتغالي بعد فوز المدفعجية على البطل ​ليفربول​ بهدفين مقابل هدف مساء أمس. Advertisements وقال الظهير الأيمن في حديثه :"نحن نعلم بأنه تنتظرنا مباراة أخرى صعبة أمام خصم عظيم في نهاية الأسبوع، لكننا نمر بفترة جيدة". وتابع :"أظن بأنه يجب أن نواصل بهذه الروح والنتائج سوف تأتي، إن إستمرينا بهذا الشكل من الطبيعي أن نحقق الإنتصارات". وأضاف :"الفريق يمر بمراحل عدة، وعندما تستمر بالنمو تعطيك الإنتصارات دفعة قوية".

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