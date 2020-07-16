شكرا لقرائتكم فرج عامر يحدد تسعيرة حسام حسن: اللى يدفع 30 مليون و10% من إعادة البيع يشيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد فرج عامر رئيس نادى سموحة، تسعيرة الاستغناء عن هداف الفريق السكندرى، حسام حسن، بـ30 مليون جنيه. وكشف فرج عامر فى تصريحات تليفزيونية له عن تلقيه عرضا عبر أحد الوكلاء الإنجليز، لشراء حسام حسن مقابل 1.5 مليون مليون دولار، لصالح أحد الأندية العربية، مشيرا إلى أنه تمسك بالحصول على مليونى دولار مقابل الاستناء عن اللاعب. وتابع فرج عامر: "لا أمانع رحيل حسام حسن عن سموحة، سواء ببيعه لنادى الزمالك أو غيره من الأندية الراغبة فى ضمة، لكن من سيدفع 30 مليون جنيه بالإضافة إلى 10% من قيمة إعادة بيعه مستقبله، فسأوافق على بيعه، فورا". وشارك حسام حسن مع سموحة في 17 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

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وكان فرج عامر قد صرح بأن مجلس الإدارة تلقى عرضين خارجيين من الدورى السعودى وآخر من الدورى التركى للتعاقد مع اللاعب، وهو ما جعل الإدارة تبدأ المفاضلة بين العرضين لحسم الأمر عقب نهاية الموسم الجارى.

وأضاف نفس المصدر أنه بالرغم من تمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة باستمرار المهاجم الدولى لقيادة هجوم الفريق فى الموسم المقبل، إلا أن المقابل المادى سيكون الفيصل فى حسم الصفقة وانتقال اللاعب لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه.

وقرر حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، عودة الفريق لتدريباته بشكل تدريجى عقب إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا السبت المقبل استعداداً لعودة الدورى العام، بعد قرار عودة النشاط الرياضى من مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعود مباريات الدورى بداية شهر أغسطس المقبل بعد الاجتماعات التى عقدها مسئولو اتحاد الكرة مع مسئولى الأندية خلال الفترة الماضية واطلعوا على تصوراتهم لعودة النشاط الكروى.