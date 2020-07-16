شكرا لقرائتكم المصري يخطر الجبلاية بتحديد ملعب برج العرب لاستضافة مبارياته بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو النادي المصرى البورسعيدى، نظرائهم فى اتحاد الكرة، بتحديد ملعب برج العرب لإستضافة مباريات الفريق البورسعيدي فى الدورى الممتاز.

وقام مسئولو النادي المصري بإبلاغ اتحاد الكرة بالقرار خلال الإجتماع الذى عقده محمد الخولى نائيس رئيس المصرى مع عمرو الجناينى رئيس الجبلاية أول أمس بعدما كان محددا ستاد السويس لإستضافة مباريات الفريق بالدورى .

وهناك بعض الأسباب التى أدت لتفضيل مسئولو المصرى لملعب برج العرب عن ستاد السويس:-

قرب المسافة بين الفندق والملعب

يعد قرب المسافة بين الفندق الذى يقيم فيه المصرى وملعب المباريات التى ستستضيف اللقاءات أحد الأسباب الرئيسية وراء تفضيل مسئولى الفريق الساحلى لإستاد برج العرب .

Advertisements

تفضيل اللاعبين لبرج العرب

يعد ملعب برج العرب من الإستادات التى اعتاد عليها لاعبو المصرى لإقامة مبارياتهم عليه خلال الخمس أعوام الماضية وهو ما جعل الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى يصر على عودة الفريق للعب عليه حتى يحقق النتائج المرجوة ويعبر المنطقة الصعبة التى يحتلها الفريق بجدول الدورى .

فى الوقت نفسه رحب لاعبو الفريق بالعودة من جديد للعب باستاد برج العرب الذى شهد أفضل نتائج للفريق فى عهد حسام حسن ، بالإضافة إلى عدم رغبتهم الذهاب لإستاد برج العرب .

إقامة اللقاءات الجماهيرية على برج العرب

ويعد إقامة اللقاءات الجماهيرية مع الأهلى والزمالك والإتحاد وسموحة وبيراميدز على ملعب برج العرب أحد الأسباب القوية أيضا لتفضيل الجهاز الفنى للمصرى لإقامة المباريات على ستاد برج العرب .