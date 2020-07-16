شكرا لقرائتكم مصيلحي ينهى أزمة أفارقة الاتحاد بعد الاستعانة بوزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى محمد مصيلحى رئيس نادي الإتحاد السكندري أزمة اللاعبين الأفارقة والتى كانت تشكل أزمة حقيقية لدى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق، حيث أجري اتصالا هاتفيا بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاستعانة به في إنهاء أزمة حصول اللاعبين على تأشيرات الدخول فى ظل الأزمه التى تعانى منها جميع الانديه المصرية.

فى سياق مختلف حضر محمد مصيلحى تدريب الاتحاد السكندري أمس الأول، وقام بالاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى وطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذلك اتباع جميع التعليمات الصحية للخروج لبر الامان وعدم التعرض لأى أزمات صحية .

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من ناحية أخرى يدرس محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى تقديم شكوى رسمية فى الليبى أنيس سالتو بالإتحاد الدولى لحفظ حقوق النادى المادية بعد سفر اللاعب لموطنه الأصلى بحجة زيارة أهله دون سابق إنذار بالرغم من عودة الفريق للتدريبات وورفض طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر اختلاط أى لاعب مع أشخاص أخرى وعدم السفر لأى ظرف للتركيز فى المران

كان أنيس سالتو فاجئ الجهاز الفنى والإدارى للإتحاد السكندرى بالسفر عقب عودة الفريق للإتحاد بداعى زيارة أهله خاصة وأن رفض السفر مثل بقية زملائه لليبيا أثناء فترة كورونا مفضلا البقاء بالإسكندرية نظرا لوجود قلق فى مدينة طرابلس الليبية ، إلا انه ومع فتح المجال الجوى من جديد غادر اللاعب لبلاده دون العودة لإدارة ناديه .

ويبحث مسئولو الإتحاد السكندرى تقديم ملف شامل عن حالة سالتو للحفاظ على حقوق النادى المادية خاصة وأن الإدارة تجرعت الفترة الماضية دفع بعض المستحقات المالية لبعض اللاعبين الذين هربوا دون سابق إنذار أيضا .