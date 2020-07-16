شكرا لقرائتكم برنامج غذائى جديد للزمالك بعد أسبوع من معسكر برج العرب بسبب الأوزان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنام غذائي جديد للاعبي الفريق يتم تطبيقه بداية من غدا، وذلك عقب اجراء قياسات الوزن والقياسات البدنية قبل مران اليوم المسائي، ويهدف كارتيرون الي تقليل اوزان اللاعبين والوصول الي مستوي فني وبدني مناسب قبل استئناف مباريات الدوري ومباراة الرجاء المغربي، في الوقت الذي أشاد فيه كارتيرون بالتزام لاعبي الزمالك في المعسكر وهو الامر الذي سيعود بفائدة فنية علي الفريق في المباريات الرسمية المقبلة.

من ناحية اخري تحركت الأحداث سريعا داخل نادى الزمالك، وتحديدا فريق الكرة الأول، بمجرد عودة الفريق للتدريبات، استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى وكذلك مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، وفى التقرير التالى نستعرض أهم الأحداث التى وقعت داخل الزمالك خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتحديدا بشأن لاعبى شمال أفريقيا المحترفين فى الزمالك، وهم التونسى فرجانى ساسى والمغربيان اشرف بن شرقى ومحمد أوناجم بالإضافة الى لاعب الزمالك الجديد حمزة المثلوثى قائد الصفاقسى التونسى السابق.

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وصل التونسى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى إلى القاهرة لإنهاء إجراءات انضمامه للزمالك بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع فريقه، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبى خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان الرسمى عن الصفقة، وسيغادر بعدها المثلوثى القاهرة متوجها إلى بلاده لإنهاء متعلقاته على أن يعود للانتظام فى تدريبات الزمالك فى اقرب وقت.

وكان من المفترض وصول المثلوثى للقاهرة الأربعاء الماضى إلا أن شروط شركات الطيران بضرورة وصول المسافرين على رحلة واحدة من تونس إلى القاهرة إلى 50 راكبا تسببت فى تأخر وصول التونسى حمزة المثلوثى لاعب الزمالك الجديد والصفاقسى التونسى السابق من الأربعاء الماضى إلى مساء الثلاثاء.